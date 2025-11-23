به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عتباتی با اعلام این خبر گفت: ۱۱ نفر متهم پرونده به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور از طریق خرید و فروش سازمان یافته دارو‌های غیرمجاز، احتکار دارو و نیز توزیع دارو خارج از شبکه تحت تعقیب دستگاه قضایی گرفته و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم نهایتاً به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: این ۱۱ نفر به مجازات‌هایی از قبیل، حبس، شلاق، جزای نقدی، و پرداخت ۵ برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند و حکم صادره در اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

عتباتی در پایان گفت: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این خصوص با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.