به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار جلال منصوری‌نژاد فرمانده هوافراجا درخصوص عملیات مهار آتش جنگل‌های هیرکانی و مناطق شمال کشور، اظهار کرد: یک فروند بالگرد میل–۱۷۱ که از قبل به تجهیزات کامل مهار آتش مجهز شده بود، پس از اعلام نیاز ستاد مدیریت بحران کشور، بلافاصله به منطقه اعزام شد و از روز گذشته در منطقه مشغول عملیات است.

سردار منصوری‌نژاد با اشاره به سوابق عملیات هوایی، افزود: در اتفاقات مشابه در جنگل‌های شمال هرمزگان، جنوب استان سیستان و بلوچستان و همچنین بشاگرد، بالگرد‌های ما در محل حضور داشتند.

وی درباره تأثیر عملیات هوایی بر مهار آتش، اظهار کرد: براساس گزارشی که همین اکنون دریافت کردم، بخشی از منطقه حائل جنگل که حالت دره‌ای داشته و میان جنگل و ارتفاعات قرار گرفته، آتش‌سوزی گسترده‌ای را تجربه کرده بود. خوشبختانه امروز نیرو‌های ما توانسته‌اند حدود نیمی از این منطقه حائل را مهار کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: اگر این بخش کنترل نمی‌شد، آتش به سایر مناطق جنگلی سرایت می‌کرد. همکاران ما همچنان در حال خاموش‌کردن بخش‌های باقی‌مانده هستند و تا زمانی که ستاد مدیریت بحران اعلام نیاز کند، تجهیزات و بالگرد‌های ما در منطقه مستقر خواهند ماند.

وی افزود: وظیفه اصلی و ذاتی ما در حوزه انتظامی شامل انتظام‌بخشی و کنترل ترددهاست، اما در کنار اینها ظرفیت‌های ویژه‌ای برای امداد و نجات نیز پیش‌بینی شده است و این دو نوع مأموریت هیچ‌گونه تداخلی با یکدیگر ندارند.

سردار منصوری‌نژاد، گفت: امروز، حدود شش فروند بالگرد ما در حال انجام مأموریت‌های اورژانسی، از جمله امداد و نجات و انتقال مصدومان حوادث جاده‌ای، در حال پرواز هستند. مأموریت‌های انتظامی نیز طبق تدابیر ابلاغی با قوت ادامه دارد و تأکید فرماندهی کل بر این است که هوافراجا به‌طور متوازن در حوزه انتظامی و نیز در حوزه امداد و نجات و رخداد‌های طبیعی مانند زلزله و حریق در کنار مردم حضور داشته باشد.