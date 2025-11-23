به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جانشین سپاه ناحیه املش در دیدار با خانواده شهیدروحانی عیسی ذکریا پور در شهرستان املش به نقش خانواده‌های شهدا در تربیت نسل‌های آینده اشاره کرد و گفت: شما خانواده‌های شهدا، الگو‌های واقعی ایثار و فداکاری هستید و باید به این افتخار کنید.

سرهنگ پاسدارمطلب شعبان پناه با اشاره به اینکه شهدا از همه افضل‌تر هستند افزود : خانواده شهدا هم از همه افضل ترند و همه مدیون خانواده شهدا هستیم چرا که شهدا برای حفظ امنیت و تقویت اسلام به میدان رفتند.