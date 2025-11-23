به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلوی «وداع آخر» کاری از محمدعلی نادری که روایتی تصویری از آخرین دیدار حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم در زمان غسل دادن پیکر پاک دختر پیامبر اسلام (ص) است، با حضور هنرمندان عرصه تجسمی در حوزه هنری رونمایی شد.

در حاشیه نگاه‌خانه و محل نگهداری تابلوی «وداع آخر»، چهار اتود از شکل‌گیری این نقاشی نیز به نمایش درآمده است.

در حاشیه این مراسم رونمایی که در آستانه فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رخ داد، محمدعلی نادری درباره این اثر گفت: تابلوی نقاشی «وداع آخر» تصویری از آخرین لحظات غسل و کفن کردن حضرت فاطمه زهرا (س) توسط همسر ایشان حضرت علی (ع) است. این تابلو با تکنیک رنگ روغن در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتی متر تولید شده و حدود ۲ ماه نیم برای اجرای آن زمان صرف شد.

وی عنوان کرد: ایده اولیه «وداع آخر» را به صورت خطی اجرا کردم و در ادامه با ترکیب بندی و بحث‌های هنری اثر را با دیدگاهی منحصر به خود خلق کردم.

محمدعلی نادری هنرمند نقاش متولد ۱۳۷۱ بوشهر است. او تحصیلات مقطع کارشناسی خود را در رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به پایان رسانده است. وی از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بوده و موازی با تحصیل، در کلاس‌های نقاشی شرکت کرده است. علی بحرینی نخستین استاد او در نقاشی و طراحی بوده و از سن ۱۴ سالگی در کلاس‌های این استاد نقاش حضور داشته است. او همچنین از سال ۱۳۹۸ به عنوان شاگرد نزد حسن روح‌الامین حاضر شده و از آن تاریخ تاکنون، نقاشی را به شکل جدی و متمرکز دنبال کرده است.

اکثر کار‌های نادری، در زمینه نقاشی آئینی و تصویر کردن برش‌هایی از زندگی ائمه اطهار علیهم السلام در قالب روضه‌های تصویری است، اتفاقی که در نقاشی‌های حسن روح‌الامین و علی بحرینی نیز مشهود است.

یکی از آثار این هنرمند نقاش جوان در سالی که گذشت با عنوان «مسیح عاشورا» در حرم حضرت علی علیه السلام، در دیوار روبه‌روی باب القبله نصب شد.