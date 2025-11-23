پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از برگزاری سی ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت (ع) ویژه برادران با حضور بیش از ۳۰۰ شرکتکننده در مسجد جامع شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت (ع) ویژه برادران ناحیه مقاومت بسیج لنگرود با حضور گسترده شرکتکنندگان و همراهی مسئولان شهرستان، در مسجد جامع لنگرود برگزار و با استقبال چشمگیر مردم روبهرو شد.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود، با اشاره به اجرای این مسابقات در سه بخش فردی، خانوادگی و گروهی گفت: در مرحله نهایی بیش از ۳۰۰ شرکتکننده به رقابت پرداختند. مرحله نخست این مسابقات نیز با مشارکت بیش از ۲۰۰۰ نفر در ۱۲ حوزه مقاومت و با محوریت ۱۲ مسجد برگزار شد.
سرهنگ علی مهدیپور، افزود : برگزاری چنین برنامههایی نقش مهمی در تقویت فرهنگ قرآنی، انس بیشتر جوانان با معارف الهی و تحکیم ارزشهای معنوی در جامعه دارد.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان و حضور پرشور شرکتکنندگان گفت: مسابقات قرآن و عترت فرصتی ارزشمند برای ترویج اخلاق، معنویت و سبک زندگی قرآنی در میان خانوادههاست وحمایت از برنامههای فرهنگی و قرآنی، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان ، از ضروریات امروز جامعه است.
مهرداد لاهوتی افزود: حضور گسترده مردم و بسیجیان در این دوره نشاندهنده علاقهمندی عمیق شهروندان لنگرودی به مفاهیم نورانی قرآن کریم است و این سرمایه ارزشمندی برای آینده فرهنگی شهرستان محسوب میشود.