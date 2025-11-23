به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر شکرالله فرخی از موفقیت پژوهشگران مرکز تحقیقات طب هسته‌ای خلیج‌فارس خبر داد و گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که پژوهش ارزشمند محققان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه رادیو دارو‌های نسل جدید، موفق به دریافت جایزه ویژه بیستمین کنفرانس بین‌المللی درمان‌های هدفمند و نوین در قبرس شد.

وی افزود: این پژوهش مشترک میان محققان ایرانی، هندی و سوئیسی، بر توسعه و ارزیابی نسل جدید درمان‌های هدفمند رادیو دارویی متمرکز است؛ درمان‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در مقابله با سرطان‌های پیشرفته و تومور‌های مقاوم به درمان ایفا کنند. خوشبختانه این دستاورد با استقبال گسترده جامعه علمی حاضر در کنفرانس همراه شد.

دکتر فرخی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همواره در مسیر تقویت پژوهش‌های راهبردی گام برداشته و موفقیت امروز نتیجه تلاش مستمر پژوهشگران توانمند این استان است. امیدواریم با تداوم این روند و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، شاهد توسعه سریع‌تر درمان‌های نوآورانه و ارائه خدمات مؤثرتر به بیماران نیازمند باشیم.

این رویداد علمی که از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، محلی برای رقابت و تبادل دستاورد‌های روز میان برجسته‌ترین متخصصان جهان بود و انتخاب پژوهش دانشگاه بوشهر به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین طرح ها، افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می‌رود.