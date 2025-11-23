پخش زنده
نماگر اصلی بازار روز یکشنبه ۵۳ هزار و ۶۹۷ واحد معادل ۱.۶۸ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۴۰۳ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۲۱۵ واحدی معادل ۰.۷۸ درصد در سطح ۹۳۷ هزار و ۶۸۷ واحد قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز به حدود ۱۰ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان رسید.
در پایان معاملات امروز، ۷۱ درصد سهام در محدودهی مثبت قرار گرفتند.
همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۵۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی بود. در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص داشت.