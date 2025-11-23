پخش زنده
استاندار قزوین، بر حمایت استان از دوسالانه خوشنویسی و تقویت ظرفیتهای فرهنگی قزوین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استانداردر دیدار با اعضای انجمن خوشنویسان استان، با اشاره به جایگاه هنری و فرهنگی قزوین گفت: قزوین شهری تاریخی و فرهنگی است و باید عنوان پایتخت خوشنویسی ایران حفظ شود. وی همچنین افزود:استان و بخش خصوصی آمادهاند از هر مسیر ممکن برای توسعه هنر و فرهنگ استان حمایت کنند.
استاندار قزوین ضمن اشاره به کمبود زیرساختهای فرهنگی در استان، بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی و شهرداری برای ایجاد مجموعههای فرهنگی تأکید کرد و اظهار داشت: قزوین ظرفیتهای ویژهای دارد که باید در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود و برنامههایی مانند ایران جان فرصت مناسبی برای تبلیغ و معرفی هنر خوشنویسی استان هستند.
نوذری در پایان بر حمایت از دوسالانه خوشنویسی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای معرفی جایگاه هنری قزوین تأکید کرد.