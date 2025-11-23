سانحه خونین رانندگی در جاده قندهار- هرات و در شهرستان «زاول» استان هرات، ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، معاون فرماندهی پلیس شهرستان زاول اعلام کرد: این سانحه زمانی روی داد که یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از هرات به سوی قندهار در حرکت بود با یک دستگاه خودروی نوع «ون» که از دایکندی به سمت هرات می‌رفت، تصادف کرد.

وی افزود: قربانیان و مجروحان این حادثه خونین به بیمارستان‌های شهر هرات و شهرستان «شیندند» منتقل شدند.

هر چند علت وقوع این سانحه رانندگی اعلام نشده است، اما معمولا سرعت غیرمجاز، بی توجهی به علایم راهنمایی و رانندگی و کم عرض بودن جاده‌های افغانستان از مهمترین عوامل وقوع این رویداد است.