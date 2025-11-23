به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یکی از سخنرانان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای ایثار و مظلومیت اهل‌بیت (ع)، ایام شهادت حضرت زهرا (س) را یادآور بزرگ‌ترین غم و تلخی تاریخ دانست و گفت: امروز یادآور بزرگ‌ترین درد است؛ ما یاد و خاطره شهید گمنام و همه شهیدان را گرامی می‌داریم.

نعمیه دهقانی با تأکید بر اینکه زن تنها یک جسم نیست و رسالتی فراتر از نقش مادری و تربیت فرزند دارد افزود: زن باید ابعاد معنوی خود را نیز رشد دهد. حضرت زهرا (س) مظهر شهادت، معنویت، قناعت و بزرگواری بود و ما باید از زندگی ایشان درس بگیریم.

وی با توصیه به ساده‌زیستی و قناعت در زندگی گفت: حضرت زهرا (س) قانع بود؛ شما نیز قانع و در عین حال بزرگ بیندیشید و بزرگ زندگی کنید.