به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس‌مسوول پیش‌بینی هوای استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی بیانگر آن است که تا پنج روز آینده، پدیده قابل توجهی از نظر جوی برای بیشتر مناطق استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان در این مدت صاف تا کمی‌ابری است.

سمیه آقایی ادامه داد: از روز سه‌شنبه به‌تدریج تغییرات در توده‌های همرفتی و وزش باد در بخش‌هایی از غرب و شمال استان آغاز می‌شود که می‌تواند کمی از پایداری جو بکاهد.

وی افزود: با تداوم سکون هوا و اینورژن دمایی، شاخص‌های آلودگی به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است و با بی‌توجهی به توصیه‌های زیست‌محیطی، امکان افزایش آلودگی به سطح ناسالم برای عموم دور از انتظار نیست.

کارشناس‌مسوول پیش‌بینی هوای استان دمای هوا را در بیشتر نقاط اصفهان بین ۲۱ تا ۲۲ درجه در روز و تا منفی ۲ درجه در مناطق سردسیر اعلام کرد و گفت: در ۲۴ ساعت آینده دمای هوای بوئین میاندشت به عنوان سردترین نقطه استان به منفی ۷ درجه می‌رسد.

وی ادامه داد: از روز پنج‌شنبه با نفوذ سامانه ضعیف و افزایش نسبی باد، کاهش خفیف دما و تعدیل نسبی شرایط آلودگی هوا انتظار می‌رود.

سمیه آقایی گفت: در شهر‌های آران‌وبیدگل، نجف‌آباد و شاهین‌شهر در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه شاخص کیفی هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد بود، در حالی که مناطق غربی مانند فریدونشهر و بویین‌میاندشت از کیفیت هوای مطلوب‌تری برخوردار است.

وی افزود: با پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها، گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی باید از فعالیت در هوای آزاد خودداری کنند. اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرده است، تا روز پنج‌شنبه دوم تا ششم آذرماه، شاخص آلودگی هوای اصفهان در وضعیت هشدار سطح زرد باقی است.