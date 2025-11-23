به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت بابک مرادی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علی فراهانی علوی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.