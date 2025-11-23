

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و شهادت حضرت فاطمه (س) که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری گیلان برگزار شد، با گرامیداشت ایام فاطمیه و هفته بسیج گفت: اگر بخواهیم به کارآمدی نظام بیافزاییم باید مجموعه دستگاه‌های تاثیر گذار از جمله دستگاه قضا هر کدام در تراز انقلاب اسلامی تلاش کنند چرا که انقلاب اسلامی با ادعای تحقق عدالت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تحقق یافت.

وی در بخش دیگری از سخنانش بسیج را یک منطق و فرهنگ دانست که نه فقط در بخش نظامی بلکه در همه ابعاد معنا می‌یابد و همه افراد در هر صنفی باید وارد این عرصه شوند.

آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری همچنین بسیج را بستری برای تحقق در مقاومت و توسعه آن دانست و گفت: معرفت ، نظم ، مردمی بودن وساده زیستی از جمله ویژگی‌های بسیجیان است و نیاز به همگرایی بسیج به تمام معنی کلمه داریم.

آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، بسیج را نقش آفرینی الگوی جامع در برابر مدل‌های سیاسی دنیا دانست و افزود: در نظام علوی و فاطمی همه باید بسیجی وارد میدان شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه تمدن اسلامی، بهترین تمدن می‌تواند باشد و ما صاحب بهترین تمدن هستیم، گفت: در مسیر تمدن نوین اسلامی باید علمی و بروز با دانش روز باشیم.

آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، بر اخلاق مداری، اصل ولایی بودن نیز تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان نیز در این مراسم با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و و گرامیداشت هفته بسیج گفت: این مجالس و محافل یادآور مناسبت‌های مختلفی است که امیدوارم برای من و همه تذکر باشد و فرهنگ فاطمی شامل عفاف، حجاب، حیا، اخلاق، صفا، صداقت، ساده زیستی و ایثار گسترش یابد.

مجید اللهیان همچنین با اشاره به هفته بسیج و ابتکار ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی امت خمینی (ره) افزود: همان طور که حضرت فاطمه (س) در راه ولایت پایمردی به شهادت رسید، بسیجیان نیز برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پایمردی کردند تا ان شاءالله پرچم جمهوری اسلامی ایران به امام عصر (عج) تحویل داده شود.

در ادامه این مراسم حاضران میزبان یک شهید گمنام بودند و به یاد شهدای ۸ سال دفاع مقدس مداحی و عزاداری کردند.

همچنین در پایان این مراسم از ۵۴ خانواده شهید ۸ سال دفاع مقدس دادگستری و سازمان بسیج حقوقدانان گیلان تجلیل شد.