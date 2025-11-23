دو دیدار از فوتبال لیگ برتر انگلیس و مسابقه فوتبال رئال مادرید و الچه، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امشب دو دیدار حساس از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، تقابل بین تیم‌های لیدز یونایتد_استون ویلا و آرسنال_تاتنهام را پخش می‌کند.

در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس فصل ۲۰۲۶ـ ۲۰۲۶، تقابل دو تیم لیدز یونایتد و استون ویلا ساعت ۱۷:۳۰ و جدال آرسنال و تاتنهام ساعت ۲۰، به‌صورت زنده پخش می شود.

این دو دیدار به ترتیب با گزارشگری علیرضا علیفر و جواد خیابانی پخش خواهد شد.

تیم‌های فوتبال رئال مادرید و الچه در دیداری از چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا، به مصاف هم می‌روند و این جدال با گزارشگری نیما تاجیک به صورت زنده پخش می‌شود.

شبکه ورزش در جریان بازی‌های هفته سیزدهم لیگ لالیگا اسپانیا فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۳۰، رقابت بین دو تیم رئال مادرید و الچه را پخش می‌کند.

عملکرد آماری رئال مادرید در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۹ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.

الچه نیز در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.