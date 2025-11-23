امام جمعه آمل در یادواره شهدای دبستان شاهد پسران این شهرستان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، تبعیت از ولایت و رهبری را راه مبارزه با زورگویان جهان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با دهه فاطمیه، یادواره شهدا در دبستان شاهد پسران شهرستان آمل با حضور مسئولان استانی و شهری و با تجلیل از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران برگزار شد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان امام جمعه شهرستان آمل در این مراسم با بیان اینکه شهادت میراث گرانبهای بندگان خاص خداست، گفت: مردم استان ولایتمدار مازندران روحیه شهادت‌طلبی و شهیدپروری را به سراسر عالم منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی افزود: شهادت کودکان و دانش‌آموزان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه، نماد خباثت و پلیدی این رژیم غاصب است.

امام جمعه آمل با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد: تبعیت از ولایت و رهبری، راه مبارزه و مقاومت در برابر زورگویان جهان است.

وی تکریم و احترام به خانواده‌های شهدا و جانبازان را وظیفه جامعه و نهادها دانست و خطاب به مسئولان گفت: باید در نشر ارزش‌ها و میراثی که شهیدان به جا گذاشتند، کوشا باشید و در این راه دست از تلاش برندارید.