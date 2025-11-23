سینا اسفندیاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما ادعای رسانه‌های معاند در خصوص دستگیری خود را تکذیب کرد.



رسانه‌های معاند برای دمیدن بر آتش روستای الیت، با انتشار صدایی از یک فرد ناشناس بر روی تصویری از روستای الیت، سینا اسفندیاری را دهیار این روستا نامیدند و از دستگیری او به بهانه کمک نکردن در مهار آتش خبر دادند.



سینا توپا اسفندیاری که عضو شورای اسلامی روستای الیت مرزن آباد است در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: از لحظات اول آتش سوزی در صحنه حضور داشتیم و امدادرسانی برای مهار آتش به صورت مداوم در حال انجام است.

او افزود: شایعاتی در فضای مجازی در خصوص بازداشت من گفته شد که اصلا صحت ندارد.

سینا توپا اسفندیاری ادامه داد: فقط یک روز برای کار درمانی به شهرستان چالوس رفتم و به روستا برگشتم.





عضو شورای اسلامی روستای الیت با قدردانی از افرادی که برای مهار آتش جنگل این روستا دغدغه دارند، از افراد خواست به شایعات در خصوص او دامن نزنند.