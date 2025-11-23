به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست دو روزه کاربرد‌های هوش مصنوعی در آینده کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و فناور که با حضور رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور توسط معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را ارتقای سطح دانش عمومی و تقویت برنامه‌ریزی پارک‌های کشور با اولویت قرار دادن موضوع هوش مصنوعی دانست .

وی همچنین از اجرای برنامه‌های منسجم در توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، تجاری‌سازی فناوری، تأمین مالی نوآوری و رویداد‌های ترویجی کارآفرینی در کشور خبر داد و هوش مصنوعی را فناوری متحول‌کننده ذکر کرد و گفت: یک پارک تخصصی در زمینه هوش مصنوعی در کشور در حال دریافت مجوز است.

راهبرد پارک‌های فناوری نباید به توسعه زیرساخت و تأمین GPU محدود شود

وی گفت: در عصر جدید که از آن به «عصر الگوریتم‌ها» یاد می‌شود، نقش هوش مصنوعی از سطح یک فناوری مکمل فراتر رفته و به یک متغیر راهبردی در ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده براین اساس، راهبرد پارک‌های فناوری دیگر نباید صرفاً به توسعه زیرساخت‌های فنی یا تأمین GPU محدود شود؛ زیرا تمرکز صرف بر زیرساخت، بدون بازآرایی نظام‌های مدیریتی و فرایندی، تنها یک لایه سطحی از تحول را فراهم می‌کند و از دستیابی به مزیت‌های عمیق‌تر بازمی‌ماند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تاکید بر این موضوع که پارک‌های علم و فناوری تنها با داشتن مراکز داده یا تجهیزات محاسباتی نمی‌توانند، به بازیگران اصلی اقتصاد دانشی تبدیل شوند، افزود: به‌کارگیری هوش مصنوعی در مسیر رشد و بلوغ واحد‌های فناور است. این موضوع شامل توسعه ابزار‌های هوشمند برای تحلیل بازار، شتاب‌دهی فرایند‌های تحقیق و توسعه، مدیریت پروژه، اعتبارسنجی کسب‌وکار و توانمندسازی شرکت‌های نوپا در مراحل مختلف چرخه حیات است. بدین ترتیب، پارک‌ها از نقش سنتی «میزبان کسب‌وکارها» به جایگاه «هم‌توسعه‌دهنده هوشمند» ارتقا می‌یابند.

شهیکی در ادامه گفت: پارک‌های علم و فناوری نیازمند بازنگری در ساختار تشکیلاتی خود هستند تا بتوانند ظرفیت‌های هوش مصنوعی را در هسته تصمیم‌سازی و مدیریت جای دهند. واحد‌های جدیدی همچون «دفتر تحول دیجیتال»، «معماری داده»، «واحد ارزیابی هوشمند شرکت‌ها» یا «مرکز حکمرانی الگوریتم‌ها» می‌توانند ستون‌های تحول سازمانی باشند. چنین بازآرایی باعث می‌شود پارک‌ها بتوانند نقش فعال‌تری در طراحی سیاست‌های نوآورانه و هدایت زیست‌بوم فناوری ایفا کنند.

اصطکاک اداری در تعامل با شرکت‌های عضو پارک‌ها باید کاهش یابد

وی یکی از الزامات عصر حاضر را کاهش اصطکاک اداری در تعامل شرکت‌های عضو پارک‌ها عنوان کرد و گفت: با بهره‌گیری از الگو‌های زبانی، سیستم‌های تصمیم‌یار، پردازش هوشمند اسناد و ربات‌های فرایندی (RPA)، می‌توان بخش بزرگی از فرایند‌های زمان‌بر، از ارزیابی درخواست شرکت‌ها گرفته تا صدور مجوز‌ها و گزارش‌دهی‌های دوره‌ای و…، را تسهیل و مکانیزه کرد و باعث افزایش شفافیت، سرعت و اعتماد شرکت‌ها به نظام حمایتی پارک‌ها شد.

شهیکی افزود: هوش مصنوعی می‌تواند محدودیت‌هایی همچون دسترسی به سرمایه انسانی، فاصله از مراکز علمی مادر یا کمبود منابع را جبران کند و توانمندی‌های راهبردی پارک‌های منطقه‌ای را ارتقا دهد.

معاون فناوری وزارت علوم تاکید کرد: پارک‌های علم و فناوری در آستانه یک بازتعریف تاریخی قرار گرفته‌اند. هوش مصنوعی تنها یک ابزار نیست، بلکه معمار جدید سازمان‌ها در عصر الگوریتم‌هاست. اگر پارک‌ها بتوانند از تمرکز صرف بر زیرساخت فاصله بگیرند و در مقابل، رویکرد خود را به‌سوی توسعه قابلیت‌های ساختاری، فرایندی و راهبردی هدایت کنند، از یک نهاد حمایتی سنتی به نقطه اتکای تحول دیجیتال و رشد اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل خواهند شد.

در روز اول این نشست کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی با موضوعاتی همچون آینده پژوهی و استراتژی، نوآوری و حمایت از استارت‌آپ ها، چرخه حیات پروژه‌های هوش مصنوعی و ابزار‌های کاربردی هوش مصنوعی برگزار شد و در در روز دوم نیز سند برنامه ریزی منابع انسانی وزارت علوم برای پارک‌های علم و فناوری ارائه شد و رؤسای پارک‌های علم و فناوری در مورد مدیریت منابع انسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند و بعد از برگزاری پنل ابزار‌های اتوماسیون، سامانه زیستفا نیز برای رؤسای پارک‌های علم و فناوری معرفی و تشریح شد.