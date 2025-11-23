رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: آتش‌سوزی وسیع جنگل الیت مهار شده و تنها برگ‌سوزی‌ها و کنده‌سوزی‌ها باقی مانده که تیم‌های زمینی در حال اطفای آن هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه خبر با اشاره به عملیات اطفاء حریق جنگل‌های هیرکانی، گفت: با تلاش دستگاه‌های عملیاتی، آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مهار شده و در حال حاضر هیچ‌گونه حریق فعال گسترده وجود ندارد.

وی ادامه داد: آنچه اکنون در منطقه مشاهده می‌شود، مربوط به برگ‌سوزی و کنده‌سوزی‌های محدود است که تیم‌های زمینی در حال اطفای کامل آن هستند؛ به دلیل گستردگی محدوده، این عملیات ممکن است دو تا سه روز دیگر ادامه یابد.

ساجدی‌نیا بیان کرد: تمام نیرو‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های محلی تحت فرماندهی واحد در حال فعالیت هستند و تجهیزات و نیروی کافی در منطقه استقرار یافته است.

وی افزود: هلال‌احمر، آتش‌نشانی تهران، البرز و مازندران، منابع طبیعی، یگان حفاظت جنگل‌ها، محیط‌زیست، هوافضای سپاه، نیروی هوایی ارتش به‌ویژه هوانیروز، فراجا و مجموعه بالگردی آنها در این عملیات مشارکت داشته‌اند و اطفا صرفاً به یک دستگاه منتسب نیست. وضعیت منطقه اکنون پایدار است و تنها چند نقطه دودزا باقی مانده که در حال رسیدگی است. پس از تکمیل پایش میدانی، پایان عملیات به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.