امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

آماده سازی تابوت های شهدا

مراسم آماده سازی تابوت‌های شهدا جهت حضور در مراسم وداع در باغ موزه دفاع مقدس امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ در معراج شهدا برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ - ۱۵:۲۰
خبرهای مرتبط

وداع با پیکر‌های مطهر حجج‌اسلام رازینی و مقیسه

وداع با شهید نوجوان دفاع مقدس در معراج شهدای تهران

برچسب ها: معراج ، شهید
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 