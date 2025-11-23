به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محفل معنوی که همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ندامتگاه فردیس برگزار شد، یکی از شاعران مطرح استان به‌همراه جمعی از شعرای نوجوان به شعرخوانی در وصف حضرت پرداختند.

مدیرکل زندان‌های استان البرز در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه شعردر ترویج دین اسلام واهل بیت (ع) گفت: هدف از برگزاری اینگونه برنامه‌ها گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) بویژه آشنایی با کرامات منحصر‌به‌فرد حضرت زهرا (س) است که تاثیرگزارترین و بهترین الگو برای ما در زندگی است.

