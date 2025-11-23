پخش زنده
امروز: -
برنامه های «ساده و صمیمی»، «عطر یاس»، «دُرِّ دریای ولایت»، «جامعه و کتاب»، «خانه دوست اینجاست»، «محبوبه خدا»، «جهان سیاست»، «حدیث یاس کبود»و «نخبگان بسیجی»، از شبکه های رادیویی پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «ساده و صمیمی»، رادیو صبا از امروز همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با نگاهی معنوی و فضایی دوستانه پخش می شود.
این برنامه با رویکردی معنوی و صمیمانه، با تمرکز بر سادهزیستی بهعنوان یکی از فضایل برجسته و اخلاقی حضرت زهرا (س)، تلاش میکند تا سبک زندگی این بانوی بزرگ اسلام را با زبانی ساده و قابلدرک برای مخاطبان بازگو کند و فرصتی برای تأمل و همدلی بیشتر فراهم آورد.
«ساده و صمیمی»، در فضایی روایتمحور و مردمی، به بیان نکات اخلاقی، روایتها و گفتوگوهای کوتاه درباره اهمیت سادهزیستی در زندگی امروز میپردازد و با همراهی مخاطبان، لحظاتی آرام، معنوی و اثرگذار رقم میزند. همچنین پخش دلگویههای مردمی با حضرت فاطمه (س) از بخشهای ویژه این برنامه است که حالوهوایی صمیمیتر به آن میبخشد.
این برنامه از ساعت ۱۷، با تهیهکنندگی آتوسا برهانینژاد و اجرای شیوا رضاییزاده پخش میشود.
رادیو صبا به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژهبرنامه مستند–گزارشی «عطر یاس» را پخش می کند، برنامهای که با روایتهای صمیمی از خانواده شهدا، فضایی معنوی و متفاوت برای مخاطبان ایجاد خواهد کرد.
در «عطر یاس»، عوامل برنامه با حضور در کنار خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، به گفتوگوهایی صمیمی و شنیدنی با مادران و همسران این عزیزان میپردازند. در این گفتگوها، بخشهایی کمتر شنیدهشده از زندگینامه، منش اخلاقی و روحیه فداکاری شهدا روایت میشود، روایتهایی که نشان میدهد چگونه آموزههای حضرت زهرا (س) در مسیر زندگی این ایثارگران جلوه یافته است.
برنامه همچنین با مرور جایگاه و شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام و نقش الهامبخش ایشان در فرهنگ شیعی، تلاش دارد مخاطبان را به تأملی دوباره در سبک زندگی و فضائل اخلاقی آن حضرت دعوت کند. پخش نواهای آیینی، روایتهای کوتاه تاریخی و بیان نکات معنوی از دیگر بخشهای «عطر یاس» است.
ویژهبرنامه «عطر یاس»، امروز ساعت ۱۶:۳۰ به تهیهکنندگی مریم قاسمی از رادیو صبا پخش میشود.
با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری (س)، ویژهبرنامه «دُرِّ دریای ولایت» از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۰۸:۰۰، پخش می شود.
این برنامه با کارشناسی محمدسعید میرزایی، به بازخوانی شعرهای فاطمی و مضامین والای ولایتمداری و دفاع از حق در آثار شاعران آیینی میپردازد.
«دُرِّ دریای ولایت»، در سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، با نگاهی تازه به ادبیات فاطمی، تلاش میکند جلوههای عرفانی و حماسی شعر فارسی را در بیان مقامات معنوی و اجتماعی ایشان روایت کند.
در این برنامه، اشعار فاطمی از منظر عشق به ولایت، دفاع از حق، مبارزه در سکوت و پاسداری از رسالت پیامبر (ص) بررسی میشود، اشعاری که طی قرنها، زیباترین روایتها از ایثار و استقامتامابیها را در خود جای دادهاند.
محمدسعید میرزایی، شاعر و پژوهشگر حوزه شعر آیینی، در گفتوگوهای برنامه با تحلیل واژهها و نمادهای ادبی در شعر فاطمی، بیان میکند چگونه شاعران، سیره حضرت زهرا (س) را به عنوان شاخص ایمان و آگاهی اجتماعی در قالب تصویر و استعاره بازتاب دادهاند. محور مطالب بخش کارشناسی، تلاشهای آن حضرت در غربتزدایی از ولایت، دفاع از دین، و نقش معنوی ایشان در تثبیت خط امامت پس از رحلت پیامبر (ص) است؛ مفاهیمی که در شعر فارسی از نیایش تا حماسه، از اشک تا اندیشه، امتداد یافتهاند.
به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم گروه «جامعه و کتاب» رادیو فرهنگ، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، ویژهبرنامه زنده «دُردانه هستی» را با موضوع بررسی ابعاد اخلاقی، فرهنگی و سیره رفتاری حضرت زهرا (س) پخش می کند.
در برنامه دوساعته «دُردانه هستی»، مریم صفآرا، استاد دانشگاه و خالق بزرگترین نسخه خطی نهجالبلاغه، به عنوان مهمان حضوری، درباره ابعاد اخلاقی، فرهنگی و شیوه زندگی آن بانوی بزرگ اسلام سخن خواهند گفت. بخش ویژهای از این برنامه نیز به معرفی الگوی تراز زن ایرانی ـ اسلامی بر پایه آموزههای فاطمی اختصاص دارد.
شنوندگان میتوانند ویژهبرنامه «دُردانه هستی» به تهیهکنندگی مریم مردانی و گویندگی سکینه ارجمندی را روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجای.ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز به صورت زنده شنونده باشند.
همزمان با ایام فاطمیه برنامه «خانه دوست اینجاست» به بررسی ابعاد شخصیتی و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در حوزههای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و عبادی میپردازد.
این برنامه روزهای یکشنبه و دوشنبه (دوم و سوم آذر)، ساعت ۱۷:۴۵، در ایام فاطمیه، با حضور حجتالاسلام علی آقابابا، به بررسی ابعاد شخصیتی و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در حوزههای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و عبادی از رادیو ایران خواهد پرداخت.
در برنامه «خانه دوست اینجاست»، سیره عملی دخت نبی مکرم اسلام (ص)، با محوریت مفاهیمی، چون اخلاق، حیا، پاکدامنی و ترویج الگوی زندگی اهلبیت (ع) در جامعه، بررسی خواهد شد.
همچنین خوانش داستانهای کوتاه برگرفته از روایتهای زندگی آن حضرت و پخش سخنرانیهای کوتاه از کارشناسان مذهبی، بخشهایی از این ویژهبرنامه است.
هدف از این ویژهبرنامه به تهیهکنندگی سیدهزهرا صالحی و اجرای حمیدرضا کرمی آن است که زنان و دختران با الهام از زندگیامابیها، الگوهای اصیل سبک زندگی اسلامی–ایرانی را در زندگی فردی و اجتماعی خود برجسته سازند
ویژهبرنامه «محبوبه خدا» با محوریت شعر فاطمی، در قالب گفتوگوهای کارشناسی، بررسی ادبیات ولایی و مرور پیشینهای از شعر سوگ دختر پیامبر (ص) در ادبیات فارسی، دوشنبه ۳ آذرماه، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «محبوبه خدا» که به مناسبت شهادت بانوی دو عالم، حضرت زهرا (س)، تهیه شده است، به بررسی جلوههای شعر فاطمی در ادب فارسی و آیینی میپردازد؛ شعری که قرنها اشک، عشق و معرفت را در بیان مظلومیت و مقام والای آن حضرت در خود جا داده است.
در این ویژهبرنامه، کارشناسان ضمن معرفی پایههای شعر ولایی، از شاخه شاعرانهای سخن میگویند که تمام احساس باور به هدایت و ولایت را در قالب واژه بازتاب داده است.
«محبوبه خدا» همچنین به بررسی سیر تاریخی شعر فاطمی، از نخستین مراثی صدر اسلام تا آثار برجسته شاعران معاصر میپردازد.
بخش کارشناسی برنامه با گفتوگو پیرامون نقش هنرمندان آیینی در انتقال مفاهیم ولایت و حقیقت عشق فاطمی همراه است و در بخشی از این گفتارها تأکید میشود که شعر فاطمی، نهتنها روایت سوگ، بلکه بیان روشن ایمان و ایستادگی در برابر فراموشی حقیقت است.
شنوندگان میتوانند این برنامه را به تهیهکنندگی رویا ولیزاده، نویسندگی ضیاءالدین خالقی و گویندگی فاطمه اسحاقتبار، از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجای.ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز شنونده باشند.
برنامه «جهان سیاست» دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۵:۳۰، با رویکرد تحلیلی به بررسی تازهترین تحولات عرصه بینالملل، از جمله ادامه نقض آتشبس در غزه همزمان با مهاجرت معکوس صهیونیستها و رویکرد جدید دونالد ترامپ در قبال بحران اوکراین میپردازد.
در برنامه امروز، کارشناسان برجسته حوزه بینالملل، داریوش سفرنژاد و عماد آبشناس، ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی تحولات جاری در خاورمیانه و اروپا را واکاوی خواهند کرد.
تمرکز اصلی گفتوگوها بر ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، پیامدهای مهاجرت معکوس صهیونیستها و نگاه تازه ترامپ به آینده سیاسی زلنسکی است؛ نگاهی که بسیاری از تحلیلگران آن را نسخهای جدید برای بحران اخلاقی و سیاسی غرب در برابر مقاومت و حقیقت میدانند.
برنامه «جهان سیاست» به تهیهکنندگی فریدون ماهر و اجرای زهرا تقیملا از رادیو ایران پخش میشود
برنامه «حدیث یاس کبود» با رویکردی الگوساز و با بهرهگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، به تشریح «نقشهراهی» میپردازد که زنان مسلمان میتوانند با تکیه بر آن، دغدغههای معاصر خود در حوزههای تحصیل و اشتغال را مدیریت کنند.
برنامه «حدیث یاس کبود» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) پخش می شود. این برنامه سعی دارد تا با زبانی تحلیلی و کاربردی، سیره آن بانوی بزرگوار را به عنوان راهنمای عملی برای سبک زندگی زن مسلمان امروزی معرفی کند.
برنامه با بخش «بدانید من فاطمه هستم» آغاز و سپس در بخش کارشناسی «روشنا»، به شکل تحلیلی، راهکارهای مبتنی بر سیره فاطمی برای مواجهه با چالشهای روزمره زنان در محیطهای آموزشی و کاری ارائه میشود.
«و من میان هزاران نه، گفتم آری به باورم» بخش دیگری از برنامه است که با روایت کوتاه از زنانی که حجاب را با آگاهی و استدلال عمیق انتخاب کردهاند، بر اهمیت باور درونی تأکید میکند.
بخش پایانی برنامه، با قرائت دعایی منسوب به حضرت با عنوان «به دعای مادر، در پناه مادر»، به پایان میرسد.
برنامه «حدیث یاس کبود» به تهیهکنندگی سهیلا باقری و اجرای فرشته قربانی، یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ آذر )، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، از رادیو سلامت پخش میشود.
مستند «نخبگان بسیجی» دوشنبه سوم آذر، ساعت ۰۸:۳۰، به تهیهکنندگی فاطمه گنجی و روایت بتول نجفی، از شبکه رادیویی ایران پخش میشود.
این مستند با هدف معرفی چهرههای برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی از میان اعضای بسیج، به تبیین نقش نخبگان بسیجی در پیشرفت کشور و خدمترسانی به جامعه میپردازد.
در «نخبگان بسیجی» گوشههایی از تلاشهای خالصانه، ابتکار و مسئولیتپذیری این جوانان مؤمن و توانمند روایت میشود؛ نخبگانی که با تکیه بر روحیه جهادی و خودباوری، الگویی زنده از ایمان، تخصص و افتخار ملی را در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی رقم زدهاند.
مستند «نخبگان بسیجی» همان روز ساعت ۱۶:۴۰، بازپخش می شود.