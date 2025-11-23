به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره فنی و مهندسی راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی آذربایجان غربی گفت: با هدف برگزاری هرچه بهتر آیین عزای سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، محدودیت های ترافیکی از صبح روز دوشنبه در ارومیه اعمال می شود.

سرهنگ علی آقایی افزود: این محدودیت ها از ساعت هفت صبح روز دوشنبه تا پایان مراسم در دستور کار خواهد بود.

وی اضافه کرد: خیابان شهید مدنی و شهیدمطهری به سمت میدان ولایت فقیه،‌ خیابان آیت الله طالقانی به سمت میدان ولایت فقیه،‌ خیابان شهید منتظری به سمت میدان ولایت فقیه،‌ معابر و کوچه های منتهی به خیابان امام خمینی(ره)،‌ میدان امام حسین (ع) به سمت خیابان امام خمینی (ره)، پنچ راه به سمت میدان انقلاب،‌ خیابان آیت الله کاشانی به سمت میدان انقلاب و خیابان شهید سردار سلیمانی به میدان انقلاب مشمول محدودیت های ترافیکی خواهند شد.

رییس داره فنی مهندسی راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از شهروندان خواست تا پلیس را در این خصوص یاری کنند.

فردا (دوشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،‌ پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس از میدان ولایت فقیه به سمت خیابان امام تشییع و در مناطق مختلف استان به خاک سپرده خواهد شد.