مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا از آغاز رسمی اجرای طرحهای گسترده بهینهسازی انرژی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سالار آتشپر» از آغاز رسمی اجرای طرحهای گسترده بهینهسازی انرژی در کشور خبر داد و گفت: طرحهایی نظیر نصب ۱۵۰ هزار چراغ LED و اجرای پایلوت ۳ هزار موتور کولر BLDC تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و انتظار میرود تا پایان سال چند برابر افزایش یابد.
ورود بخش خانگی به بازار بهینهسازی انرژی
وی با اشاره به سهم بخش خانگی در طرحهای بهینهسازی افزود: برای نخستینبار طرح تعویض موتور و پمپ کولرهای آبی در این بخش اجرا شده و الکتروموتورهای کممصرف BLDC جایگزین موتورهای قدیمی میشوند. خانوارها با تحویل تجهیزات فرسوده برای امحاء و نصب تجهیزات جدید با گارانتی بلندمدت، میتوانند در طرحهای بهینهسازی که توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری میشود، مشارکت کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا بیان کرد: زیرساختهایی مانند تجمیع گواهیهای خرد در بورس انرژی، تدوین سازوکارهای حقوقی و مالی و تأمین مالی خرد در حال نهاییسازی است تا حضور خانوارها در این بازار تقویت شود.
نقش صنایع و مشوقهای قانونی
آتشپر با بیان اینکه صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی اصلیترین متقاضیان بازار بهینهسازی هستند، گفت: این صنایع با خرید گواهی صرفهجویی میتوانند از تسویه قبوض برق و مزایای گواهیهای اوجبار بهرهمند شوند. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، واحدهای صنعتی پرمصرف موظفند هزینه بیشتری پرداخت کنند؛ اما خرید این گواهیها از افزایش هزینهها جلوگیری میکند.
وی تأکید کرد: برخی صنایع علاوه بر خرید گواهی، در واحدهای خود طرحهای بهینهسازی اجرا میکنند و مالک گواهی صرفهجویی میشوند. برخی نیز به عنوان سرمایهگذار در طرحهای خارج از مجموعه خود حضور دارند.
چالش تأمین مالی و روشهای جدید جذب سرمایه
به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا، اگرچه تأمین منابع مالی یکی از چالشهای اصلی است، اما صدور تدریجی گواهیهای صرفهجویی در طول اجرای طرح، بازگشت سرمایه را تسهیل میکند.
وی افزود: انتشار گواهیهای تأمین مالی در بورس انرژی و دریافت گواهی آتی یکساله با مجوز وزارت نیرو از جمله مسیرهای جدید جذب منابع است.
آتشپر همچنین از طراحی ابزارهای نوآورانه مانند «توکن صرفهجویی انرژی» برای مشارکت سرمایهگذاران خرد خبر داد.
پیشرفت فناوریهای نو در بازار انرژی
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا با اشاره به نقش فناوریهای نوین گفت: تجهیزات جدید مانند چراغهای LED و موتورهای BLDC با راندمان بالاتر، زمینه صرفهجویی بیشتری را فراهم کردهاند.
وی افزود: در طرحهای روشنایی پارکینگها، علاوه بر تعویض چراغها، سیستمهای هوشمند و دیمرهای کاهش نور به کار گرفته شده تا مصرف انرژی مدیریت شود.
سهم شرکتهای دانشبنیان
آتشپر نقش شرکتهای دانشبنیان را در دو حوزه ۱. توسعه پلتفرمها و ابزارهای نرمافزاری برای تسهیل اجرای طرحها، ۲. تولید تجهیزات پربازده و دارای گارانتی مهم دانست.
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا تأکید کرد: هر شرکت دانشبنیانی که بتواند محصول استاندارد و تجاریسازیشده ارائه کند، میتواند در طرحهای بهینهسازی وارد شود.
پیشبینی اجرای طرحها در سالهای آینده
وی گفت: ابر طرحهای فعلی شامل نصب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار چراغ و تعویض ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار کولر در حال اجراست و اجرای کامل آنها بین دو تا سه سال زمان میبرد. نتایج این طرحها در پایان سال ۱۴۰۵ و پیش از پیک برق ۱۴۰۶ کاملاً محسوس خواهد بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا با اشاره به هدفگذاری ۵۰ میلیارد کیلوواتساعت صرفهجویی انرژی گفت: اگرچه هنوز فاصله قابلتوجهی تا تحقق این هدف باقی مانده، اما طرحهای جدید و ورود سرمایهگذاران متعدد، روند توسعه بازار بهینهسازی را تسریع خواهد کرد.