با راه اندازی این محور مسیر دسترسی به مرکز استان نسبت به مسیر قبلی (لنده – سوق – دهدشت – تونل پاد) کاهش حدود ۴۰ کیلومتری خواهد داشت.

قطعه دوم لنده ـ تراب در آستانه بهره برداری

قطعه دوم لنده ـ تراب در آستانه بهره برداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان در بازدید از این محور گفت: جاده لنده – تراب به طول ۱۲ کیلومتر و در سه فاز نقش مهمی در خروج از بن بست شهرستان، تسهیل عبور و مرور و جابجایی بار و مسافر خواهد داشت.

تقوی افزود: اتصال این جاده به محور ملی پاتاوه – دهدشت می‌تواند به توسعه و پیشرفت همه جانبه شهرستان از جمله بهبود دسترسی به امکانات و سرعت عبور و مرور اثر گذار باشد.

فاز دوم محور لنده – تراب به طول ۳ کیلومتر در مراحل پایانی است که اعتباری افزون بر ۱۲۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه داشته است.

این محور دارای ۶ پل بوده که تاکنون ۵ پل به پایان رسیده و پل آخر نیز تا پایان هفته به پایان می‌رسد.

فرماندار گفت: بیس ریزی بخشی از محور در حال انجام است و از مجموع ۲۰۰ متر دیوار ، بیش از ۱۷۰ متر به پایان رسید.

فرماندار شهرستان در خصوص قطعه سوم و پایانی این محور گفت: به دلایل فنی و البته برخی بی توجهی‌ها تاکنون این قطعه چهار بار به مناقصه رفته و به دلایل مختلف تاکنون تعیین تکلیف نشد.

تقوی با انتقاد از این روند خاطر نشان کرد: مردم شهرستان بیش از دو ماه منتظر برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار و همچنین آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم هستند .