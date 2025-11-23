پخش زنده
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با تاکید بر ایجاد، توسعه و تجهیز آزمایشگاههای شناختی در مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی، این اقدام را سرمایهگذاری برای آینده کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،عطاالله پورعباسی با بیان اینکه گسترش دانش علوم شناختی نه تنها به ارتقای سلامت مغز و توانمندیهای شناختی و نیز توسعه فناوریهای شناختی کمک میکند، بلکه در امر آموزش، صنعت، هوش مصنوعی و نوآوری نیز نقش تعیینکنندهای دارد و ستاد مصمم است اقدامات و برنامههای خود در این مسیر را با قدرت ادامه دهد.
وی گفت: در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی با ابزارهای شناختی ایرانساخت تجهیز شدهاند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با اشاره به این مطلب که توسعه زیرساختهای پژوهشی درحوزه علوم شناختی به یکی از مهمترین اولویتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی تبدیل شده است، گفت: این ستاد در این سالها به صورت متمرکز برنامهای ملی برای توسعه آزمایشگاههای شناختی تعریف کرده است و هدف آن ایجاد یک شبکه منسجم و استاندارد از آزمایشگاهها در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است، شبکهای که بتواند هم نیازهای پژوهشی را پاسخ دهد و هم زیرساخت لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص را فراهم کند.
پورعباسی افزود:تکمیل زیرساخت پایه، تجهیز مراکز دانشگاهی منتخب در حوزههای شناختی، شبکهسازی و ایجاد پایگاه دادههای شناختی با استانداردهای بینالمللی و دسترسپذیر برای پژوهشگران از برنامههای پیش رو ستاد است.
این مقام مسئول حرکت به سمت فناوری و محصولات شناختی، ایجاد پیوند میان آزمایشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای تبدیل یافتههای پژوهشی به محصولات قابل استفاده در آموزش، توانبخشی شناختی، سلامت مغز و کاربردهای صنعتی را از برنامههای ستاد یاد کرد و گفت: خوشبختانه این برنامه با استقبال خوب جامعه علمی کشور روبرو شده است و امروزه مراکز متعددی به این حوزه وارد شدهاند و میزان درخواستها برای ایجاد یا توسعه آزمایشگاههای علوم شناختی رو به افزایش است.