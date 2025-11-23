پخش زنده
با امضای تفاهمنامه شمارهگذاری خودروهای وارداتی در منطقه آزاد مازندران، مرکز تخصصی شمارهگذاری خودرو در اختیار پلیس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین پلیس راهور کشور در جلسه امضای تفاهمنامه بین پلیس راهور و سازمان منطقه آزاد مازندران گفت: اولویت واردات خودرو با ناوگان عمومی، برونشهری و کشاورزی است و فراخوان این طرح طی یک ماه آینده اعلام میشود.
سردار حسن مومنی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران اظهار داشت: با توجه به وجود سه منطقه مصوب بندر امیرآباد، چپکرود و بندر نوشهر، میتوان گفت شعاع منطقه آزاد همه استان مازندران را پوشش میدهد.
وی افزود: اولویت واردات خودروهای ناوگان عمومی درونشهری، برونشهری و کشاورزی است و مرکزی برای شمارهگذاری خودروها در اختیار پلیس قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران نیز در این مراسم گفت: زیرساختهای الکترونیکی، سختافزاری و نرمافزاری برای شمارهگذاری خودروها در مناطق آزاد آماده است.
افقی با دعوت از شرکتهای واجد شرایط افزود: شرکتهایی که اهلیت تخصصی برای واردات خودرو دارند، میتوانند به این منطقه مراجعه کرده و مجوز فعالیت دریافت کنند.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: از امضای تفاهمنامه امروز تا اعلام فراخوان، یک ماه طول خواهد کشید.
گزارش از زینب نجاتی