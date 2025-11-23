هفدهمین نشست بین‌المللی بررسی پیامد‌های جنگ بر محیط زیست با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در دیپلماسی محیط‌زیست، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رییس انجمن دیپلماسی آب ایران در این همایش با اشاره به اهمیت جهانی حفاظت از محیط‌زیست گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی بدون مشارکت بازیگران غیردولتی ممکن نیست و این مشارکت نقطه قوت ایران در عرصه محیط‌زیست بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با بیان چالش‌های دیپلماسی رسمی، نقش دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و نهاد‌های مدنی را در هموارسازی مسیر همکاری‌های بین‌المللی برجسته دانست و افزود: بخش‌های علمی و مدنی توجه ویژه‌ای به پیامد‌های جنگ بر محیط‌زیست دارند و می‌توانند ظرفیت‌های مهمی در این زمینه ایجاد کنند.

وی به تبدیل شدن آب به ابزاری در دست برخی قدرت ها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی برخی کشورهای جنگ طلب آب و محیط زیست را قربانی منافع سیاسی خود می‌کنند.

در این نشست همچنین پیشنهاد تشکیل «کرسی امنیت محیط‌زیست» در ایران و فعال‌سازی مرکز پژوهش و آموزش کشور مطرح شد. به گفته برگزارکنندگان، تجربه‌های منطقه‌ای ایران در زمینه آثار مخرب جنگ‌ها بر محیط‌زیست می‌تواند به‌عنوان دانشی ارزشمند در اختیار جهان قرار گیرد.

رییس مرکز صلح و محیط‌زیست نیز با اشاره به ۱۷ سال استمرار این اجلاس گفت: برخی سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرده‌اند که ایران تنها کشوری است که این همایش را به‌طور مداوم برگزار کرده و این امر نشان‌دهنده اهمیت موضوع در کشور است.

وی با اشاره به تأثیرات جنگ‌ها از غزه تا تجاوز ۱۲روزه اسرائیل و آمریکا به ایران افزود: آثار جنگ‌ها فقط به ابعاد انسانی محدود نمی‌شود، بلکه تخریب منابع آب، هوا، دریاها، طبیعت و زیست‌بوم جهانی نیز از پیامد‌های بلندمدت آن است.

گفتنی است سازمان ملل متحد روز ششم نوامبر را «روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط‌زیست در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه» نام‌گذاری کرده تا توجه جهانی را به مخاطرات آشکار و پنهان جنگ‌ها بر محیط‌زیست جلب کند.