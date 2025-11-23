پخش زنده
پهلوان شایسته ملایری پس از شکست حریفان به فینال مسابقات المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «ابولفضل زهروند» کشتی گیر و پهلوان شایسته ملایری در رقابتهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن راهی فینال مسابقات شد.
در دور اول این مسابقات این ورزشکار در یک کشتی سخت ونفس گیر حریف ترکیهای خود را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و در دور دوم حریف ارمنستانی خود را با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر شکست داد.
در کشتی نیمه نهایی هم «ابولفضل زهروند» حریف مغولستانی را ۱۲ بر ۲ شکست داد و راهی فینال مسابقات شد.