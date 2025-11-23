به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگ‌کننده بسیج مستضعفین نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت:بسیج مستضعفین اقدامات خود را در کشور با پنج رویکرد مهم شامل جهاد تبیین، جهاد علمی و فناوری، جهاد اقتصادی، جهاد خدمت‌رسانی و جهاد امیدآفرینی دنبال می‌کند.

سردار معروفی با تأکید بر اهمیت حوزه سلامت در مجموعه بسیج و بنیاد تعاون بسیج افزود:پیش‌بینی، پیشگیری و درمان به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های جدی بسیج در حوزه سلامت است.

وی همچنین با اشاره به برنامه بنیاد تعاون بسیج در ساخت و راه‌اندازی درمانگاه‌ها در سراسر کشور گفت:هر ماه شاهد افتتاح درمانگاه‌های جدید در کشور هستیم و این اقدامات با مشارکت بسیج، بنیاد تعاون، خیرین و همراهی مردم انجام می‌شود.

وی درباره خدمات مرکز درمانی مهرشفا شهربابک توضیح داد:این مرکز با حمایت بنیاد تعاون بسیج در این شهرستان راه‌اندازی شده و در حال حاضر بخش‌های دندانپزشکی، دندانسازی و پزشک عمومی فعال شده است و به‌زودی خدمات پزشکان متخصص نیز به آن افزوده خواهد شد.

سرهنگ بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهربابک با بیان اینکه برای راه‌اندازی و تجهیز این مرکز درمانی ۱۱ میلیارد تومان از محل بنیاد تعاون بسیج هزینه شده است، گفت:این مرکز درمانی در بخش‌های دندانپزشکی، دندانسازی، پزشک عمومی و تزریقات خدمات ارائه خواهد کرد.