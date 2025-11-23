به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ️سوگنامه هنری بانوی آب و آفتاب با اجرای بخش‌هایی از کتاب کشتی پهلو گرفته و متن‌خوانی سیدمهدی شجاعی، دکلمه خوانی حمیدرضا برقعی، شعرخوانی سید محمدامین جعفری و آئین خوانی مصطفی راغب برگزار شد.

سرپرست مدیریت امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: هدف از برگزار این مراسم، اجرای برنامه‌ای متفاوت برای روایت مظلومیت بانوی دو عالم بود.

محمد علی حائری شیرازی، گفت: برنامه‌ای که نسل امروز را بیش از گذشته با سیره و شخصیت حضرت زهرا (س) آشنا کند.