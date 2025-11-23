پخش زنده
استاندار بوشهر با اشاره به نقش موثر جشنواره بین المللی خرما و صنایع وابسته استان، خواستار ثبت این رویداد ملی در تقویم وزارت جهاد کشاورزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با تأکید بر جایگاه ممتاز استان در شاخصهای اقتصادی، اظهار داشت: بوشهر اگرچه تنها ۱.۵ درصد جمعیت و مساحت کشور دارد، اما با سهم بیش از شش درصدی در تولید ناخالص داخلی، جایگاه شایستهای در اقتصاد ملی کسب کرده است؛ هرچند بخش عمده آمارها متأثر از فعالیتهای صنایع گاز و پتروشیمی بوده و در سایر بخشها همچون کشاورزی این سهم اندک است.
استاندار بوشهر با اشاره به رتبههای ملی استان در بخش خرما، از برگزاری موفق جشنواره ملی خرما خبر داد و افزود: برای تقویت تولید، بستهبندی، فرآوری و صادرات خرما و به طور کلی تحقق زنجیره ارزش خرما، با برنامهریزی و تلاش بخش خصوصی و با همکاری جهاد کشاورزی، صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری و بانکهای عامل اقدامات موثر انجام میشود.
زارع تأسیس جایگاههای صادرات خرما در کشورهای هدف صادراتی، ارزشگذاری تفکیکی ارقام خرما و مستثنی شدن الزام بازگشت حاصل از صادرات خرما را از جمله تصمیمات این شورا دانست و گفت: مصوبات شورای گفتوگوی امروز به اتاق ایران ارسال میشود تا با تأیید و پیگیری مسئولان، گامی در راستای مطالبات فعالان این حوزه باشد.
وی بر ضرورت ثبت رویداد سالانه جشنواره بینالمللی خرما در استان بوشهر در تقویم ملی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه خرما و صنایع وابسته استان در سطح ملی و بینالمللی خواند و افزود: جشنواره خرما با نقشآفرینی بخش خصوصی، کشاورزان، انجمنهای صنفی و تلاش اتاق بازرگانی و کشاورزی، به سطحی از بلوغ و برند ملی رسیده که باید در تقویم خورشیدی و ملی کشور قرار گیرد؛ تا ضمن جلب توجه مدیران ملی، سطح شناخت بازار و اعتبار کالاهای صادراتی بوشهر و سایر استانهای خرماخیز ارتقا یابد.
زارع ثبت این رویداد در تقویم ملی و تصویب حمایتهای صادراتی را بستری برای افزایش اعتبار، جذب سرمایهگذار و جهش کمی و کیفی صنعت خرما دانست و ضمن دعوت از همه فعالان صنعتی، بخش خصوصی و صاحبان سرمایه برای پیگیری مصوبات و تحقق این چشمانداز، خواهان همهجانبهنگری در سیاستگذاری و اجرای مصوبات مرتبط با اقتصاد خرما شد.
استاندار نقش مهم بندر هوشمند بوشهر را یادآوری کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساختهای بندر نگین بوشهر، افزایش ظرفیت برق و تکمیل زیرساختها در مجتمع بندری نگین بوشهر با مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی و با همکاری گمرک ایران، زمینه افزایش فعالیتها را فراهم میآورد.