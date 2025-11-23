دعوت مسئولان استان یزد برای حضورمردم در مراسم تشییع شهدای گمنام
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، از مردم دارالعباده برای حضور در مراسم تشییع پیکرهای شهدای گمنام دعوت کردند.
بسم رب الشهداء و الصدیقین
«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
دارالعباده یزد، دیار قنات و قنوت و قناعت، بار دیگر میزبان کاروانی از تبار عاشوراست. فرزندان حضرت روحالله که روزگاری با سربندهای «یا زهرا (س)» راهی میدان شدند، اکنون بینام و نشان، اما پرآوازه به آغوش شهر بازگشتهاند تا فضای استانمان را به عطر بهشت معطر سازند.
میزبانی از پیکرهای مطهر شهدای گمنام، این پرستوهای مهاجر، توفیقی بزرگ و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است. این پیکرها، سند مظلومیت و حقانیت ملتی هستند که هرگز در برابر ظلم سر خم نکرد.
اینجانبان با قلبی سرشار از ارادت به مقام شامخ شهیدان، از عموم مردم شهیدپرور، مؤمن و ولایتمدار استان یزد دعوت مینماییم تا با حضور حماسی و پرشور خود در مراسم وداع با این شهدای خوشنام، ضمن ادای احترام به مقام والای آنان، بار دیگر با ولایت و آرمانهای امام راحل (ره) بیعتی دوباره ببندند.
بیشک حضور شما مردم بصیر، مرهمی بر دلهای منتظر مادران شهدای مفقودالاثر و پیامی دندانشکن به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
زمان: دوشنبه سوم آذرماه ساعت ۸ صبح
مکان: آستان مقدس حضرت امام زاده جعفر (ع) از خیابان قیام به سمت حسینیه امیرچقماق