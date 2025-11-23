پخش زنده
فرمانده انتظامی دشت آزادگان از توقیف وانت نیسان حامل ۳۰ کیسه آرد قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ سوسنگرد یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد قاچاق را در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی یک تن و ۵۰۰ کیلو آرد قاچاق که بدون مجوز قانونی و با هدف توزیع خارج از شبکه حمل میشد؛ کشف شد. کارشناسان ارزش این اقلام را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.