به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در قالب طرح مقابله با قاچاق چوب و منابع طبیعی، ماموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی خود از انبار چوب در یک مرغداری متروکه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی موفق شدند از این انبار ۴ تن و ۲۶۵ کیلو چوب و ۶۰ کیلو ذغال بلوط قاچاق را کشف کنند.

وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش چوب وذغال‌های کشف شده را ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعلام کردند گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی و چوب‌ها نیز تحویل عوامل یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شد.