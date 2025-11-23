به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گفت: در قالب طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا به ۲ دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ مشکوک و برای بررسی وارد عمل شدند.

سرهنگ مهرداد فراشی افزود: مأموران موفق شدند هر دو خودرو که رانندگان آن‌ها قصد متواری شدن از محل را داشتند متوقف و در بازرسی از آن‌ها ۳۸ دستگاه رایانه کیفی قاچاق که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای هر ۲ راننده متخلف پرونده قضائی تشکیل شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.