به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روح الله دولت آبادی سرپرست معاونت امور زیربنایی شهرداری اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت در مرکز استان مرکزی پنج مرکز معاینه فتی وجود دارد که سالانه ۷۰ تا ۷۵ هزار خودرو با مراجعه به این مراکز معاینه فنی دریافت می‌کنند.

وی با یادآوری نقش منابع متحرک در افزایش آلودگی هوا گفت به صورت میانگین از ۲۲ درصد از مجموع خودرو‌هایی که برای دریافت معاینه فنی مراجعه می‌کنند در آزمون‌های مربوطه مردود می‌شوند که علت ۴۵ درصد مردودی خودرو‌ها مشکلات آلایندگی هواست.

سرپرست معاونت امور زیربنایی شهرداری اراک گفت مالکان خودرو‌های دارای آلایندگی باید با مراجعه به تعمیرگاه مشکل آلایندگی خودرو را برطرف کرده تا معاینه فنی برای خودرو صادر شود.

اراک هشتمین کلانشهر آلوده کشور است که امسال به میزان بیش از دو ماه و نیم دارای روزهای آلاینده بود .

ترکیب آلاینده های هوای اراک ابتدا صنایع و سپس خودرویی است.