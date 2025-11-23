پخش زنده
دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۴ (قوه قضائیه) منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون کارشناسان رسمی برگزار کند.
براین اساس متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری جهت شرکت در آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ ثبتنام میکند.
ثبتنام در این آزمون از روز یکشنبه (دوم آذر ۱۴۰۴) تا روز شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میشود.
متقاضیان در هنگام ثبتنام حق انتخاب تنها یک رشته در یک حوزه قضایی به عنوان محل خدمت را دارند. متقاضیان واجد شرایط باید مبلغ ۱۱۹ هزار تومان مبلغ هزینه ثبتنام را به صورت الکترونیکی و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب پرداخت کنند.
ضمناً متقاضیانی که نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام میکنند، مؤظفند تا آخرین روز ثبت نام با مراجعه به سایت مذکور از آخرین اطلاعیههای اصلاحی مطلع شده تا در صورت لزوم نسبت به ویرایش ثبت نام خود اقدام کنند.
علاقهمندان برای دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ اینجا کلیک کنند.