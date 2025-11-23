پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب در طرح مسکن ملی ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال اجرا میشود.
او با بیان اینکه در این طرح، ۲ هزار متر لولهگذاری شبکه فاضلاب در اقطار ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر و با لولههای پلیاتیلن کاروگیت انجام میشود، تصریح کرد: اجرای این شبکه فاضلاب، مسیر بهرهبرداری از واحدها و اسکان متقاضیان را هموار میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اینکه تکمیل زیرساختهای آب و فاضلاب در طرحهای نهضت ملی مسکن از اولویتهای این شرکت است گفت: بر همین اساس، زیرساختهای آب و فاضلاب در شهرک بهشتی نیز ایجاد شده و عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در کوی پرواز نیز در حال انجام است و با سرعت مطلوب ادامه دارد.