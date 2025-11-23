به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد گفت: همزمان با یکشنبه (۲ آذر)، در جلوه‌ای زیبا از مهر و مسئولیت اجتماعی، دانش‌آموزان دبستان دخترانه صغری کوچک‌زاده با برگزاری گلریزانی با نام «نذر مادر» دست در دست یکدیگر گذاشتند و با اندوخته‌های کوچک، اما دل‌های بزرگ خود، ۸۵ میلیون تومان برای آزادی یک مادر زندانی غیرعمد اهدا کردند.

محمدعلی شاه‌حسینی در این آیین با قدردانی از عوامل آموزشی و پرورشی دبستان صغری کوچک‌زاده گفت: آنچه در این اقدام اهمیت دارد، تربیت نسلی است که از سنین کم، فرهنگ نوع‌دوستی، انفاق و احساس مسئولیت اجتماعی را می‌آموزند؛ نسلی که در سایه این آموزش‌ها می‌تواند جامعه‌ای مهربان‌تر رقم بزند، زیرا این دانش آموزان امروز درس انسانیت را در کلاس زندگی تجربه کردند.

در این آیین که با برنامه‌هایی از قبیل اجرای سرود در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) و دکلمه خوانی همراه بود و در ادامه دانش آموزان مبالغ کمک خود را به صندوق مهربانی انداخته و در انتهای این برنامه نیز با اهدای لوحی توسط مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان از عوامل اجرایی این پویش تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است چند سالی است که دانش آموزان و مدارس استان یزد به صورت بسیار چشم گیری در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مشارکت میکنند و با برگزاری گلریزان‌های دانش آموزی زمینه ساز آزادی زندانیان غیر عمد می‌شوند.