به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از اجرای طرحی ویژه در بازه زمانی هفته بسیج تا هفته مقاومت خبر داد و اعلام کرد: هزینه نقشه‌برداری اسناد مالکیت دفترچه‌ای برای تبدیل به سند تک‌برگ در این مدت در سراسر استان کرمان به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

مهدی هاشمی با بیان اینکه این طرح در راستای تسهیل خدمات ثبتی، حمایت از مردم و اجرای کامل قانون جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اجرا شده است، گفت: بسیاری از شهروندان به‌دلیل هزینه‌های نقشه‌برداری یا عدم آگاهی از مزایای سند تک‌برگ، در تعویض سند خود تأخیر داشتند.

وی افزود: از این رو، در هفته قوه قضائیه سال جاری نقشه‌برداری اسناد دفترچه‌ای به صورت رایگان صورت گرفت که با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد و از هفته بسیج تا هفته مقاومت که سالگرد شهادت شهید سلیمانی عزیز است، نقشه‌برداری جهت تعویض اسناد رایگان است.

هاشمی با تأکید بر اینکه اسناد دفترچه‌ای طبق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار فاقد اعتبار بوده و هیچ‌گونه خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود، افزود: سند تک‌برگ علاوه بر امنیت بالا، یکپارچگی اطلاعات و قابلیت استفاده در تمامی خدمات الکترونیک، امکان جعل و تعارضات ملکی را به حداقل می‌رساند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به آمادگی کامل واحد‌های ثبتی در سراسر استان برای تبدیل باقیمانده اسناد دفترچه‌ای، ادامه داد: تا سالگرد شهادت سردار دل‌ها، عملیات نقشه‌برداری اسناد دفترچه‌ای رایگان است و از مالکان تنها مبلغ ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان بابت حقوق دولتی دریافت می‌شود.