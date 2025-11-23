پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت ۱۵ مرکز معاینه فنی در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شریعتی (دو واحد)، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار در تمام ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه به مدت ۱۱ ساعت از ساعت ۷ الی ۱۸ فعال بوده و در روزهای جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کلیه مراکز معاینه فنی پذیرش به صورت حضوری و اینترنتی انجام میشود. البته توصیه میشود به منظور مدیریت زمان و جلوگیری از ایجاد صف در مراکز شهروندان حدالامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.