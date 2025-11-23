به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران افزود: فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام، شهید حکیم و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شریعتی (دو واحد)، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحد‌های سیار در تمام ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه به مدت ۱۱ ساعت از ساعت ۷ الی ۱۸ فعال بوده و در روز‌های جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کلیه مراکز معاینه فنی پذیرش به صورت حضوری و اینترنتی انجام می‌شود. البته توصیه می‌شود به منظور مدیریت زمان و جلوگیری از ایجاد صف در مراکز شهروندان حدالامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.