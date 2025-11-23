پخش زنده
کارگاه تولیدی غیرمجاز در اراک که به تولید و بستهبندی اسانس زعفران تقلبی مشغول بود، توسط بازرسان سلامت و محیط کار شناسایی و پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این کارگاه علاوه بر کارتنهای پر از اسانس تقلبی، برچسبهای جعلی نیز کشف شد.
حسن محمودی، کارشناس مسئول سلامت و محیط کار شهرستان اراک، اعلام کرد این اقدام بر اساس گزارشهای مردمی صورت گرفته است. وی افزود: در این واحد پنج تن محصول تقلبی کشف شد.
او از شهروندان خواست برای خرید محصولات غذایی تنها به مراکز مجاز مراجعه کنند و در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.
در پایان، محصولات کشفشده بارگیری و برای معدومسازی منتقل شد.