با حضور خانواده های معظم شهدا، دانش آموزان و دلدادگان حضرت فاطمه (س)، مراسم گرامیداشت ۱۸ بانوی شهیده در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم به همت سازمان بسیج جامعه زنان استان قم در محل شهادت ۱۸ بانوی شهیده و کودکان خُردسال و با حضور پرشور مادران معزز شهدا، خانواده شهدای مقتل فاطمیه، بانوان و دختران دانش آموز برگزار شد.

مسئول بسیج جامعه زنان استان قم با اشاره به یاد و خاطره شهدای این واقعه تلخ، گفت: این برنامه به منظور زنده نگه‌داشتن یاد آنها در ایام فاطمیه و آستانه شهادت جانسوز حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود.

زینب فرخ هدف از اجرای این مراسم، را تبیین الگوی فاطمی برای نسل جوان و روایتگری تجربیات بازماندگان این حادثه عنوان کرد.

وی افزود: این مراسم فرصتی برای نسل جدید جهت آشنایی با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی حیات فاطمی و آموزه‌های آن را فراهم می‌آورد.

در ابتدای این برنامه باشکوه حمیده سمسامی شاهد ماجرای مقتل شهدای فاطمیه که خانواده خود را در این واقعه از دست داده است، به بیان خاطرات روز واقعه و حال و هوای خاص شهدا و اتفاقات پس از آن پرداخت.

مقتل شهدای فاطمیه حسینیه ای است که در ۲۴دی ماه سال ۶۵ و در دوران جنگ تحمیلی هجده بانوی شهیده و چند کودک خردسال را در مراسم روضه حضرت فاطمه زهرا (س) به انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

این آیین با حضور شهید گمنام خوشنام گلگون کفن دفاع مقدس مزین و معطر شد و با برپایی دسته عزادارای خواهران تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) پایان یافت.