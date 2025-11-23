پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: استان بوشهر با پیشرفت ۸۶ درصدی طرحهای آموزشی در نهضت عدالت آموزشی، رتبه نخست کشور را کسب کرده است است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانشفر در نشست مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش استان بوشهر با ۲۵۴ هزار دانشآموز، ۱۶ هزار و ۴۲۰ نیروی آموزشی و پرورشی و ۲ هزار و ۶۷ مدرسه، گستردهترین نهاد اجرایی استان است و هر تصمیم حمایتی، تأثیر مستقیم بر آینده دانشآموزان دارد.
وی ادامه داد: مشارکت خیرین مدرسهساز نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نمونه آن آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز در شهر بنک است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: امسال ۶۱۱ ردیف استخدامی جدید وارد آموزش و پرورش استان شده و سال تحصیلی جاری بدون کمبود معلم آغاز شد.
دانش فر یادآور شد: دورههای توانمندسازی معلمان و مدیران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به موفقیتهای ملی دانشآموزان استان اظهار داشت: امسال ۲۲۵ رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سراسری کسب شده و برای نخستین بار یک دانشآموز بوشهری در کنکور زبان، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
دانشفر اجرای طرح شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل، توانمندسازی دانشآموزان و برگزاری برنامههای فرهنگی و پرورشی با حمایت وزارت نفت را از دیگر دستاوردهای آموزش و پرورش استان عنوان کرد.
وی گفت: براساس آمار، بیش از ۶ هزار دانشآموز استان در کارگاهها و برنامههای فرهنگی و آموزشی مشارکت داشتند.