به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش‌فر در نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش استان بوشهر با ۲۵۴ هزار دانش‌آموز، ۱۶ هزار و ۴۲۰ نیروی آموزشی و پرورشی و ۲ هزار و ۶۷ مدرسه، گسترده‌ترین نهاد اجرایی استان است و هر تصمیم حمایتی، تأثیر مستقیم بر آینده دانش‌آموزان دارد.

وی ادامه داد: مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نمونه آن آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز در شهر بنک است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: امسال ۶۱۱ ردیف استخدامی جدید وارد آموزش و پرورش استان شده و سال تحصیلی جاری بدون کمبود معلم آغاز شد.

دانش فر یادآور شد: دوره‌های توانمندسازی معلمان و مدیران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به موفقیت‌های ملی دانش‌آموزان استان اظهار داشت: امسال ۲۲۵ رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سراسری کسب شده و برای نخستین بار یک دانش‌آموز بوشهری در کنکور زبان، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

دانش‌فر اجرای طرح شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل، توانمندسازی دانش‌آموزان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و پرورشی با حمایت وزارت نفت را از دیگر دستاورد‌های آموزش و پرورش استان عنوان کرد.

وی گفت: براساس آمار، بیش از ۶ هزار دانش‌آموز استان در کارگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مشارکت داشتند.