به صدا در آمدن چرخ‌های تولید و اشتغالزایی به همت جوان کار آفرین در شیرین سو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «ابراهیم طاقتی انور» در کارگاه خود بیش از ۳۰ مدل انواع محصولات چوبی از قبیل پایه گلدان، میز، صندلی و سینی چوبی تولید می‌کند.

ماهانه بیش از ۲ هزار عدد محصولات چوبی در این کارگاه تولید می‌شود و علاوه بر ارسال به بازار داخلی به کشور‌های همسایه هم صادر می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های بسیج سازندگی سپاه در قالب محرومیت زدایی حمایت از کارگاه‌های تولیدی است گفت: امسال از ۱۳۰ واحد تولید با اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد تومان حمایت خواهد شد.

سرهنگ حمید زمانی افزود: بسیج سازندگی سپاه کبودراهنگ در سال‌های اخیر از بیش از ۷۰۰ کارگاه تولیدی حمایت کرده که در این کارگاه‌ها برای حدود ۳ هزار نفر اشتغالزایی شده است.