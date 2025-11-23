معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز اجرای سیاست «استیجار عمومی» در کلانشهر‌ها خبر داد؛ سیاستی که با هدف کاهش فشار بر بازار مسکن و فراهم‌سازی امکان دسترسی زوج‌های جوان و خانوار‌های کم‌درآمد به سرپناه مناسب، فصل تازه‌ای در برنامه‌های حمایتی دولت ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اجرای سیاست جدید «استیجار عمومی» در چند استان آغاز شده است.

حبیب‌اله طاهرخانی گفت: این سیاست با ابلاغ دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، به‌طور ویژه برای زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده است.

او با اشاره به محدودیت ظرفیت مسکن ملکی در کلانشهرها افزود بسیاری از متقاضیان طرح‌های گذشته به دلیل ناتوانی مالی قادر به تکمیل آورده خود نبودند.

به گفته طاهرخانی، توسعه مسکن استیجاری تجربه موفق بسیاری از کشورهاست و می‌تواند بخشی از چالش‌های بازار مسکن را برطرف کند.

وی اعلام کرد: مقدمات اجرای این سیاست در استان تهران نیز آغاز شده است.

در ادامه نشست، مدیران استانی گزارشی از روند اجرای طرح ارائه کردند و بر لزوم نظارت دقیق بر واگذاری اراضی تأکید شد.

معاون وزیر راه هشدار داد واگذاری زمین در شهرها نباید موجب تخلیه روستاها شود و باید متقاضیان روستایی در همان محل سکونت حمایت شوند.

او گفت حدود ۵۴۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه «تم» ثبت شده و باید روند واگذاری به واجدان شرایط تسریع شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه، از تأمین زمین ۵۲ هزار واحد برای ایثارگران در دولت چهاردهم خبر داده شد.

مدیران ارشد وزارت راه بر ضرورت اجرای کامل طرح استیجار عمومی و بهره‌برداری گسترده از واحدهای حمایتی تا دهه فجر امسال تأکید کردند.