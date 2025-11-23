پخش زنده
دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۴ (قوه قضائیه) منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما استان همدان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون کارشناسان رسمی برگزار کند.
بر این اساس متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری جهت شرکت در آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ ثبتنام میکند.
ثبتنام در این آزمون از روز یکشنبه (دوم آذر ۱۴۰۴) تا روز شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میشود.
متقاضیان در هنگام ثبتنام حق انتخاب تنها یک رشته در یک حوزه قضایی به عنوان محل خدمت را دارند.