نشستهای پایش عملکرد شرکتهای عمران شهرهای جدید با تمرکز بر روند اجرای طرحهای حمایتی مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلسله جلسات بررسی عملکرد شرکتهای عمران شهرهای جدید در اجرای طرحهای حمایتی مسکن برگزار شد.
این نشستها به صورت جداگانه برای هر شهر و با حضور مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن و اعضای هیأتمدیره بخش مسکن تشکیل شد.
در جلسات، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها و نحوه عقد قراردادهای مشارکت مدنی بهصورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.
ساماندهی متقاضیان و پیگیری روند جمعآوری آوردهها نیز از موضوعات اصلی گزارشهای ارائهشده بود.
همچنین موانع اجرایی و اداری پروژهها احصا شد تا راهکارهایی برای کاهش تأخیرها تدوین شود.
بر اساس تصمیمات جلسه، هماهنگی میان بخشهای فنی و مسکن شرکتهای عمران باید تقویت شود.
مسئولان تأکید کردند برنامهریزی منسجم میتواند روند ساختوساز را تسریع کند.
بهبود کیفیت خدماترسانی به متقاضیان نیز یکی از محورهای اصلی جلسه بود.
شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد پایش مستمر پروژهها به تحقق اهداف کلان مسکن دولت کمک خواهد کرد.
این مجموعه نشستها قرار است بهصورت دورهای ادامه یابد تا روند اجرای طرحهای حمایتی با دقت بیشتری رصد شود.