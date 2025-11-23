به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اردشیر دهقانی، دبیر قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش، در آیین رونمایی از کتاب «از ایران‌مان دفاع کنیم» با تقدیر از تلاش‌های انجام شده در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اثر، دوازده روز دفاع مقدس مردم ایران را به نمایش گذاشته و فرصتی مناسب برای آشنایی جوانان و نوجوانان با این دوران فراهم کرده است.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در این مراسم با بیان اینکه کتاب «از ایران‌مان دفاع کنیم» روایت مستند و روشنی از جنگ دوازده ارائه می‌دهد، گفت: این اثر را به‌طور کامل مطالعه کرده‌ام و محتوای آن را بسیار ارزشمند، روان و قابل فهم برای دانش‌آموزان می‌دانم.

وی افزود: این کتاب منبعی کاربردی برای دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است و می‌تواند به تقویت سواد دفاعی، هویتی و آشنایی نسل نوجوان با واقعیات و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس کمک کند.