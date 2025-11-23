چندین شهید و زخمی در حمله رژیم‌صهیونیستی به ضاحیه بیروت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع صهیونیستی: هدف حمله ترور یک شخصیت بلند پایه حزب الله بوده است. به گفته منابع صهیونیستی هدف ترور ابوعلی طباطبایی از فرمانده نظامی ارشد حزب الله بوده است.

یک شهید و ۲۱ زخمی در حمله صهیونیست‌ها به جنوب بیروت تا این لحظه وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه، در نتیجه حمله هوایی صهیونیست‌ها به ضاحیه جنوبی بیروت، ۱ نفر شهید و ۲۱ نفر زخمی شده‌اند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت هم به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد صهیونیستها این حمله را با آمریکا هماهنگ کرده بودند.